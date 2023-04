Pesaro, perde il controllo della moto e si schianta contro un albero, morto motociclista di 39 anni

Il fatto è avvenuto in via Gagarin. L'uomo lascia moglie e una figlia Sul posto 1118, polizia locale e carabinieri, da chiarire le cause

PESARO – Ha perso il controllo e si è schiantato contro un albero. E’ morto Alberto Gregori, geometra di 39 anni, originario di Pesaro ma residente a Cattolica. Secondo le prime ricostruzioni l’incidente è avvenuto dopo le 21 di ieri 30 marzo, il motociclista avrebbe sbandato con la sua Harley Davidson in via Gagarin e una volta perso il controllo è finito contro uno degli alberi che delimitato la carreggiata. Uno schianto che non gli ha lasciato scampo. Il motociclista è morto sul colpo dopo essere volato in mezzo alla strada. Il corpo è finito sull’asfalto e l’urto è stato così violento che si è tolto anche il casco. La vittima era sposata e padre di una bimba.

A quanto si è potuto apprendere la moto stava viaggiando diretta verso la strada Montefeltro quando per cause ancora in corso di accertamento il centauro ha perso il controllo finendo contro un albero. Non risultano altri mezzi coinvolti ma non è chiaro il motivo del fuori strada. Ancora in serata le forze dell’ordine stavano vagliando le varie ipotesi, compreso anche la possibilità di un malore. Sul posto la polizia locale, i carabinieri e i vigili del fuoco.

Quando sono giunti sul posto i soccorsi non c’era già più niente da fare.