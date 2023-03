Pesaro, ladri in un condominio di Villa San Martino: raid mentre i proprietari dormono

PESARO – Ladri in azione a Villa San Martino. A finire nelle mire dei balordi un condominio sito in Strada Borgheria. I raid si sono consumati negli ultimi 4 giorni e sono stati fatti in più riprese. Prima ad essere visitati sono stati i garage: a sparire sono state biciclette e motocicli, ma anche attrezzi da giardinaggio e perfino generi alimentari, poi i ladri hanno deciso di alzare notevolmente il tiro arrivando a svaligiare le abitazioni nel cuore della notte, mentre i legittimi proprietari si trovano coricati a letto.



Almeno tre i tentativi di cui uno andato a bersaglio: i proprietari di casa avrebbero riferito di non essersi accorti di nulla e solamente nella mattinata la sorpesa: a sparire sono stati i preziosi. Diversi i segni di tentata effrazione rilevati anche in altri portoni dello stesso stabile. In almeno due casi, i balordi, forse disturbati dalla presenza di qualcuno, hanno desistito dai loro intenti. Le vittime, sia dei furti nei garage, che la proprietaria dei gioielli, hanno sporto denuncia. Sull’accaduto indagano le autorità.