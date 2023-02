Pesaro, getta la droga nel cespuglio: arrestato nel parco della Resistenza

PESARO – Getta la cocaina nel cespuglio, ma il gesto è stato visto dagli agenti della Questura.

I poliziotti della Squadra Volanti della Questura di Pesaro e Urbino, impegnati nelle attività di controllo del territorio delle zone adiacenti la Stazione Ferroviaria, sabato 25 febbraio hanno arrestato un cittadino di nazionalità gambiana, già noto, per il reato di spaccio di sostanza stupefacente.

Nelle prime ore della serata di sabato scorso il personale in servizio di Volante, nel corso della consueta attività di perlustrazione, ha individuato un gruppo di cittadini extracomunitari che stazionava nei pressi del Parco della Resistenza di Pesaro; uno di essi, con una mossa repentina, si era disfatto di un involucro celandolo in una siepe, poi aveva tentato di allontanarsi. Immediatamente inseguito, l’uomo è stato bloccato nella vicina via del Risorgimento.



L’involucro di cui si era disfatto risultava contenere 9 dosi di cocaina. Nella mattinata odierna l’arrestato è stato portato in Tribunale per la celebrazione del processo con rito direttissimo. Dopo la convalida dell’arresto, il Tribunale di Pesaro lo ha condannato – per patteggiamento – alla pena di mesi sei di reclusione e 1000 euro di multa, con contestuale remissione in libertà.

Nel corso della medesima operazione, è stato identificato altro cittadino extracomunitario, anch’egli noto, residente in un comune della Provincia, a cui carico il Questore di Pesaro e Urbino ha emesso la misura di prevenzione del divieto di ritorno nel comune di Pesaro.

L’operazione si inserisce nel contesto delle misure di intensificazione dei controlli per la prevenzione e il contrasto del crimine diffuso disposte dal Questore di Pesaro e Urbino Raffaele Clemente, soprattutto nelle zone a maggiore frequentazione di soggetti dediti alla commissione di attività illecite.