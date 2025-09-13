Pesaro, clochard trovato morto sotto il ponte del Foglia

PESARO – Un cloclard, un 56enne nato in Svizzera ma a Pesaro fin da ragazzino, è stato trovato morto sotto il ponte del fiume Foglia.

Viveva da tempo in una tenda, solo. Una vita difficile e ai margini. Qualcuno, passando, ha notato quel corpo inanimato, riverso a terra.



L’uomo viveva in uno spiazzo dell’argine del fiume, a qualche metro sotto la strada del Lungofoglia che prende il nome di via Giovanni Caboto. La telefonata è arrivata al centralino dei vigili del fuoco poco prima delle 17 di sabato. La squadra giunta sul posto, dopo aver verificato che l’uomo a terra non dava segni di vita, ha allertato a sua volta i soccorsi e sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118, i cui operatori sanitari, non hanno potuto fare altro che constatarne la morte. Inutile ogni tentativo di rianimarlo.

Con i vigili del fuoco e il 118 è arrivata anche una pattuglia della squadra volante della polizia per compiere accertamenti sulle circostanze che hanno portato al ritrovamento e sulla natura del decesso. Non sono state trovate tracce che possano far pensare a una morte violenta o ad altre presenze. Probabilmente il 56enne ha avuto un malore senza possibilità di chiedere aiuto, ma sulle origini di quel malore è stata disposta dall’autorità giudiziaria l’autopsia per cercare di chiarire le cause.



Il 56enne clochard era un nome noto alle forze dell’ordine con alle spalle un passato problematico e travagliato che in lo aveva anche portato a fare uso di sostanze stupefacente.