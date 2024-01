Ostra omaggia Sergio Tosano, il “papà” del signor Bonaventura

OSTRA – Un omaggio a Sergio Tosano verrà inaugurato il prossimo 5 gennaio a Ostra, con l’apertura di una mostra dedicata al poliedrico artista scomparso 50 anni fa. L’iniziativa “Una storia lunga un milione. Omaggio a Stò e al signor Bonaventura” è dell’assessorato alla cultura che ha messo a disposizione per l’allestimento la suggestiva “Sala delle Lance”.

L’idea nasce da un progetto di Giuliana Lanzavecchia, esperta di teatro-danza per ragazzi, che ha curato anche l’allestimento dell’esposizione che ripercorre la storia dell’attore (1886-1973) che fu anche regista, costumista, fumettista, illustratore, poeta, pittore, drammaturgo, sceneggiatore, docente e straordinario innovatore nell’uso della lingua, soprattutto nella letteratura destinata ai ragazzi. Proprio per loro creò, nel 1917, il personaggio di Bonaventura, pubblicato sul Corriere dei Piccoli, amatissimo dai bambini e non solo e oggetto, in seguito, di trasposizioni teatrali e drammaturgiche.

La mostra su Sergio Tosano, in arte Sto’, si articola in otto sezioni espositive, comprendenti edizioni originali, storiche e rare, foto, bozzetti, disegni. Il percorso proposto al visitatore parte dalla figura di Tofano, esplora il mondo del fumetto degli anni ‘20, con una attenzione particolare nei confronti di un altro grande artista, contemporaneo di Stò, Antonio Rubino; dedica uno spazio a Tofano illustratore, scrittore e, naturalmente, autore di Bonaventura; apre una sezione speciale al teatro e alle sue sei Commedie per l’infanzia, con un allestimento scenografico specifico dell’Isola dei Pappagalli, sezione che mette in mostra anche alcuni preziosi spartiti originali a firma Nino Rota, appartenenti al Fondo Tofano, concessi dal maestro Aldo Tarabella, arrangiatore dei brani; chiude con lo Stò meno conosciuto, della pubblicità, moda, concorsi.

Due laboratori di scrittura/lettura per ragazzi e adulti, una proiezione cinematografica, letture interattive in Biblioteca integrano l’evento. L’allestimento grafico è stato curato dall’associazione Introvisione di Ostra. La mostra sarà presentata nella sala multimediale del museo “Città di Ostra” alle ore 17 e inaugurata alle ore 18 nella Sala della Lance venerdì 5 gennaio. La mostra sarà aperta fino all’8 marzo 2024, ogni sabato e domenica dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18. Mattine a disposizione delle scuole su prenotazione.