Omicidio Panzieri, Alessandrini sarà estradato il 16 marzo. Nulla osta per i funerali di Pierpaolo

Il trentenne in stato di fermo in Romania rientrerà a Pesaro giovedì. Poi l'interrogatorio di garanzia. Funerali attesi per il fine settimana

PESARO – Michael Alessandrini, il trentenne pesarese, accusato dell’omicidio di Pierpaolo Panzieri, in stato di fermo in Romania sarà estradato giovedì 16 marzo. Arriverà a Roma, poi sarà trasferito nel carcere di Pesaro in attesa dell’interrogatorio di garanzia.



Intanto la procura di Pesaro ha dato il nulla osta per la restituzione della salma di Pierpaolo alla famiglia. Nelle prossime ore verrà quindi fissato il funerale del ragazzo ucciso con 15 coltellate in via Gavelli. L’ipotesi è il fine settimana.

Inizialmente Alessandrini si era opposto al rientro in Italia, ma i tempi ormai sono maturi e non sussistono i presupposti per un rifiuto e una permanenza in Romania.

Un omicidio che Alessandrini ha confessato, spiegandone anche i motivi. Sarebbero legati a una ragazza, Julia. La sera dell’omicidio durante la cena avrebbe visto una chat o comunque il numero telefonico di questa ragazza nel telefono di Pierpaolo. Qui è scattata la furia e il pensiero che quella giovane potesse essere la fidanzata o avesse una relazione con Pierpaolo. Cosa tutta da chiarire, in primis se la giovane avesse realmente una relazione con Michael o con lo stesso Pierpaolo.