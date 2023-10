Montelabbate, a fuoco due auto parcheggiate: vigili del fuoco in azione

I pompieri sono intervenuti in via Spadolini per l'incendio che ha destato preoccupazione tra i residenti. Al vaglio le cause

MONTELABBATE – I vigili del fuoco sono intervenuti nella mattinata di oggi, 26 ottobre, alle ore 8:45 circa con tre automezzi in via Spadolini a Osteria Nuova nel comune di Montelabbate per l’incendio di due autovetture.

La squadra dei pompieri sul posto ha spento l’incendio e messo in sicurezza le auto coinvolte, una delle quali era alimentata a gpl. Sul posto la polizia locale di Pian del Bruscolo. Sono ancora da chiarire le cause del rogo che ha destato preoccupazione tra i residenti della zona, in un quartiere altamente popolato.