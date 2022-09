Montecosaro, scontro tra auto e moto: centauro perde la vita

MONTECOSARO – Violento scontro fra un’auto e una moto a Montecosaro, in località Crocette: centauro perde la vita.

L’incidente è avvenuto attorno alle ore 15 in prossimità della pizzeria Il Molino. Per cause ancora in corso di accertamento da parte della polizia stradale, una moto si è scontrata con un’auto. A perdere la vita dopo il violento scontro è stato Josè Luis Albino, 46enne di origini sudamericane, residente a Civitanova, che viaggiava in sella a una moto. A bordo dell’auto, un suv Bmw, una coppia di sessantenni che usciva dal vialetto di un’abitazione. Lo scontro è stato molto violento, tanto da far sbalzare la moto nella scarpata. Sul posto oltre ai sanitari del 118, sono accorsi anche i vigili del fuoco per mettere in sicurezza i mezzi.