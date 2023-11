Montecassiano, muore in casa a 19 anni: disposta l’autopsia

La tragedia si è consumata nella tarda serata di ieri in un'abitazione in via del Molino. Sarà l'accertamento medico legale a stabilire le cause del decesso

MONTECASSIANO – Muore a 19 anni in casa, disposta l’autopsia per chiarire le cause del decesso. La tragedia è avvenuta nella tarda serata di ieri in un’abitazione in via del Molino a Montecassiano. A perdere la vita è stato un giovanissimo di origine bengalese.

Il ragazzo, regolare sul territorio nazionale e residente a Jesi, ieri si era recato da alcuni connazionali a Montecassiano. Aveva cenato con loro e si era fermato a chiacchierare quando, all’improvviso, avrebbe iniziato ad accusare un malore. In base a quanto ricostruito nell’immediatezza, avrebbe iniziato a tossire e a stare sempre più male tanto che è stato richiesto l’intervento del 118. Sul posto è quindi intervenuta un’ambulanza ma i sanitari pur provando per diverso tempo a rianimarlo, alla fine si sono dovuti arrendere. A quel punto è stato richiesto l’intervento dei carabinieri.

Mancava poco alle 23 quando nell’abitazione è intervenuta prima una pattuglia della Stazione di Pollenza che si trovava nelle vicinanze, poi anche una pattuglia della locale Stazione. I militari hanno raccolto le testimonianze dei presenti, hanno sentito i sanitari del 118, effettuato i controlli del caso sul posto e poi hanno comunicato l’avvenuto decesso al pubblico ministero di turno Rita Barbieri. Viste le circostanze e vista la giovane età della vittima, il sostituto procuratore ha ritenuto di dover disporre un accertamento autoptico per chiarire le cause della morte del 19enne. La salma è stata quindi trasferita all’obitorio dell’ospedale civile di Macerata in attesa del conferimento dell’incarico al medico legale.