Montecalvo in Foglia, incidente sul lavoro: 20enne in codice rosso a Torrette

MONTECALVO IN FOGLIA – Grave incidente sul lavoro a Montecalvo in Foglia. È successo nel pomeriggio del 23 novembre presso una ditta locale che si occupa di commercio di sementi ed alimenti per il bestiame. A farne le spese un operaio 20enne che sarebbe rimasto schiacciato da un sollevatore mentre stava caricando delle balle di fieno.

Sul posto è stato chiesto l’immediato intervento degli uomini del 118 che, viste le lesioni riportate, hanno richiesto l’intervento dell’elisoccorso in codice rosso all’ospedale regionale di Torrette.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri della stazione locale ed i tecnici dell’Ast di Urbino, chiamati a verificare la dinamica ed eventuali violazioni per quello che concerne la sicurezza. Dagli ultimi aggiornamenti trapelati nella tarda mattinata del 24 novembre il giovane sarebbe fuori pericolo.