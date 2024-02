MONTE PORZIO – E’ stata ritrovata in Campania dai carabinieri un’autovettura che era stata rubata a Castelvecchio di Monte Porzio lo scorso novembre. La Kia Stonic, parzialmente danneggiata, è stata rinvenuta dai militari nel comune di Mignano Monte Lungo in provincia di Caserta ed è stata posta sotto sequestro.



A breve il veicolo verrà riconsegnato ai legittimi proprietari che in questi mesi avevano lanciato svariati appelli sui social al fine di ritrovare la loro auto. Al momento del blitz in casa erano presenti marito, moglie e figlio di 20 anni: i ladri si sarebbero introdotti mentre gli occupanti dormivano ed avevano trafugato soldi, preziosi e la macchina.