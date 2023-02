Si apre il Micam di Milano: in vetrina le calzature di oltre 100 aziende marchigiane del fermano e del maceratese

MARCHE- Un’impresa del settore calzaturiero su quattro è marchigiana: le Marche sono protagoniste al Micam di Milano. Da oggi, domenica 19 febbraio, a mercoledì 22 si aprono le porte del salone internazionale della Calzatura, punto di riferimento per gli operatori provenienti da tutto il mondo. Sono 102 le aziende della nostra regione presenti in fiera, la maggior parte proviene dal fermano con Montegranaro capofila; numerosi anche gli espositori del maceratese, soprattutto da Civitanova Marche. Al Padiglione Uno di Fiera Milano Rho saranno invece presenti Camera Marche, Regione Marche con i suoi strumenti operativi ATIM e SVEM, e l’Azienda speciale camerale Linea.

Una grande opportunità per il settore calzaturiero del territorio che può contare anche sui dati positivi dell’export del terzo trimestre del 2022. Secondo il Monitor dei Distretti Industriali delle Marche realizzato dalla Direzione Studi e Ricerche di Intesa Sanpaolo, le calzature di Fermo sono il primo distretto per l’export della ragione con quasi 1,3 miliardi di euro nei primi nove mesi dell’anno appena trascorso registrando una crescita tendenziale del 34,1% e colmando il gap rispetto ai livelli pre-pandemici (+8,8%). Il contributo maggiore è arrivato dalla Cina, paese verso il quale si registra un vero e proprio balzo delle vendite (+135%).

Tornando al Micam, in totale sono 988 i marchi che per quattro giorni metteranno in vetrina le collezioni autunno/inverno 2023/2024, di questi 451 sono espositori internazionali. La 95esima edizione presenta molte novità nel mondo della calzatura: dalle nuove tendenze alla sostenibilità, dall’innovazione del mondo del retail agli eventi emozionali.

«MICAM è l’appuntamento atteso dagli operatori internazionali per concretizzare le occasioni di business. Da sempre è la cartina di tornasole del mercato, palcoscenico privilegiato dove intercettare i trend che diventeranno le realtà del futuro- afferma Giovanna Ceolini, presidente Micam e Assocalzaturifici-. In una fase cruciale per sostenere la ripresa economica del settore e riportare la produttività ai livelli pre-pandemia, questa rassegna rappresenta una opportunità straordinaria. In questa edizione abbiamo rivolto massima attenzione all’innovazione nel retail e alla sostenibilità. L’aggiornamento tecnologico e la digitalizzazione sono fattori predominanti per il nostro comparto, fattori che potrebbero contribuire a rendere più appetibile le nostre aziende per le nuove generazioni».

Anche in questa edizione è presente l’area Megamix che offre occasioni uniche di aggiornamento sulle tematiche più importanti per il settore con grandi ospiti, best practice e testimonianze internazionali declinate nei quattro filoni del concept: trends & materials, sustainability, art fashion heritage & future e the future of retail. Quest’ultimo rappresenta una grande novità, uno spazio dedicato alle idee che cambieranno i punti vendita. Ancora una volta Micam promuove l’area Italian Start Up rivolta alle eccellenze nascenti del paese.