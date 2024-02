Matelica, strappa i soldi dalle mani di una cassiera: denunciato un trentenne

MATELICA – Si scaglia contro la cassiera di un supermercato e le strappa di mano i soldi, denunciato un trentenne. I carabinieri di Matelica, al termine di indagini lampo, hanno denunciato un giovane operaio residente in Gagliole. Il giovane, nel pomeriggio del primo febbraio, si era recato presso il supermercato Tigre di Matelica, in Viale Martiri della Libertà. Dopo aver acquistato un bene di scarso valore era rimasto all’interno dell’attività con una scusa. Quando poi la cassiera aveva riaperto la cassa per effettuare una nuova transazione, questi si era scagliato contro la donna e le aveva strappato di mano il denaro dandosi alla fuga. Immediata la denuncia da parte delle dipendenti e le indagini che vedevano coinvolte le pattuglie della Compagnia Carabinieri di Camerino. Dopo aver acquisito le telecamere di videosorveglianza del locale, i carabinieri hanno effettuato una serie di posti di blocco per controllare l’intera cittadina. L’attività investigativa svolta ha portato i carabinieri ad individuare un agriturismo, ove alloggiano operai di nazionalità egiziana. Dall’incrocio tra i dati anagrafici dei residenti e le immagini delle telecamere sono risaliti all’autore, che tuttavia non era presente in struttura. I militari quindi si sono appostati nelle vicinanze, attendendone il ritorno. È stato bloccato e condotto in caserma ove veniva ritrovato in possesso dell’intera refurtiva.