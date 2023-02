Le Marche del Pd hanno scelto Elly Schlein e Chantal Bomprezzi

ANCONA – Le Marche dem hanno espresso il loro voto alle primarie regionali e nazionali: la nuova segretaria regionale del Pd è la trentaduenne Chantal Bomprezzi, consigliera comunale di opposizione a Senigallia, che ha avuto la meglio sulla quarantaduenne Michela Bellomaria, vicesindaco di Cerreto D’Esi. Mentre a livello nazionale ha vinto Elly Schlein. Sono circa 24mila i marchigiani che hanno espresso le loro preferenze nei seggi allestiti ieri dal Pd, a Chantal Bomprezzi quattro province su cinque, e cioè quelle di Ancona, Macerata, Fermo e Pesaro Urbino: in quest’ultima provincia il risultato è stato in dubbio sino all’ultimo, ed è terminato con il 51,3% a Bomprezzi contro il 48,7% a Bellomaria, che ha prevalso nella sola provincia di Ascoli Piceno. Per la segreteria nazionale Elly Schlein è stata la più votata anche nelle Marche, dove ha raccolto il 54,6% delle preferenze, un risultato in linea con quello nazionale dove la nuova segretaria ha ottenuto il 53,8% dei voti.

«Non so trovare le parole per esprimere tutte le emozioni che sto provando – ha dichiarato a caldo Chantal Bomprezzi –. So solo che ho una immensa gratitudine nei confronti di tutti coloro che hanno creduto nel nostro progetto e che con il loro sostegno ci hanno portato a questa grande vittoria. Da domani inizia un nuovo cammino per il nostro partito e per le Marche. Saremo umili e laboriosi, pronti ad ascoltare tutti. Grazie anche a Michela Bellomaria per la competizione leale e corretta e mi auguro che da domani si possa iniziare una collaborazione costruttiva per i nostri cittadini». A ufficializzare la vittoria marchigiana di Chantal Bomprezzi è stato il sindaco di Pesaro, Matteo Ricci, coordinatore dei sindaci Pd: «Complimenti alla neo segretaria del Pd Marche Chantal Bomprezzi – ha scritto su Twitter –. In bocca al lupo e anche a lei va garantita la massima unità e sostegno, a partire dai giovani che si sono resi protagonisti di questa nuova fase. Grazie a Michela Bellomaria per la sua generosità. Si riparte, bisogna ricostruire e i nostri elettori hanno indicato la strada».