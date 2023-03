Maltrattamenti in famiglia, denunce e Codici rossi attivati fra Pedaso, Montegranaro e Fermo

PEDASO – Nei giorni scorsi i Carabinieri di Pedaso dopo aver ricevuto una denuncia da parte di una donna di Macerata hanno avviato specifici accertamenti identificando e denunciando per maltrattamenti un uomo della provincia di Ascoli, pregiudicato, il quale da diversi mesi maltrattava e vessava anche psicologicamente la donna, arrivando finanche a malmenarla. Attivato il previsto codice rosso.

Analogamente a Montegranaro i Carabinieri hanno denunciato per maltrattamenti un giovane straniero che da mesi assumeva comportamenti aggressivi e molesti nei confronti della compagna, anch’essa straniera, culminati in un’aggressione fisica che richiedeva l’intervento dei militari della dipendente Sezione Radiomobile dei Carabinieri di Fermo nonché dei sanitari del 118 che soccorrevano e medicavano la donna, poi dimessa con una prognosi di sette giorni per traumi contusivi. Anche in questo caso è stato attivato con urgenza il cosiddetto codice rosso.

A Fermo, i militari della locale Stazione hanno invece indagato a seguito di denuncia presentata da una residente, individuando e denunciando per minaccia, lesioni e violenza privata un uomo, ex marito e convivente della parte offesa: lo stesso dopo aver accompagnato la figlia minore a casa dell’ex moglie, per futili motivi aggrediva la donna nell’androne condominiale stringendole il collo, minacciandola di percosse. La vittima riusciva a divincolarsi richiedendo l’intervento dei Carabinieri che affidavano la donna alle cure dei sanitari e avviavano la procedura del codice rosso.