Malore in spiaggia a San Benedetto del Tronto, muore una turista straniera

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Dopo la morte del ricercatore universitario e aiuto primario Paolo Capparè, di soli 42 anni, deceduto domenica scorsa a causa di un malore che lo ha colto mentre era in acqua insieme al figlioletto, un’altra vittima si registra nella spiaggia di San Benedetto del Tronto. Nella tarda mattinata di oggi, infatti, è morta una turista straniera di 88 anni. La donna aveva accusato un malore mentre si trovava sulla riva.

La ricostruzione

Le sue condizioni sono apparse subito gravi e gli altri bagnanti hanno immediatamente avvertito il 118. Sul posto sono giunti tempestivamente i sanitari, che successivamente hanno anche allertato l’eliambulanza, proveniente da Ancona, visto che la situazione sembrava già quasi disperata. Il medico ha fatto il possibile per rianimare la donna, che purtroppo è deceduta. Intervenuto anche il personale della capitaneria di porto, di San Benedetto, per tutti gli accertamenti del caso e per chiarire la vicenda.

È la seconda vittima, nella spiaggia della riviera delle palme, nel giro di pochissimi giorni.