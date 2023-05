Macerata, controlli dei carabinieri: due automobilisti denunciati

I due avevano un tasso alcolico superiore alla norma consentita. In arresto invece una donna per evasione

MACERATA – I carabinieri della Compagnia di Macerata nel corso degli ordinari servizi per il controllo del territori nell’ultima settimana hanno tratto in arresto una persona e deferito in stato di libertà due persone.

Il Nucleo Radiomobile, ha denunciato all’autorità giudiziaria in stato di libertà 2 persone per guida in stato di ebbrezza, essendo risultate positive al controllo con l’etilometro che ha rilevato un tasso alcolico di 1,23 g/l in un caso e 1,12 g/l nell’altro. Gli automobilisti sono stati fermati nella notte di venerdì 26 maggio nel centro cittadino e ad entrambi è stata ritirata la patente di guida.

Sabato 27 invece, nel pomeriggio, la Stazione di Corridonia ha tratto in arresto in flagranza per il reato di evasione una giovane donna 24enne originaria di Roma sottoposta agli arresti domiciliari a Corridonia in una Comunità di recupero poiché indagata per il reato di rapina commesso a Roma a fine novembre 2022. I militari di una pattuglia della Stazione di Corridonia nel percorrere la S.P. 3, notavano e riconoscevano la donna mentre camminava a piedi dopo essersi allontanata senza alcun permesso della struttura terapeutica. Fermata e la accompagnavano in caserma per gli atti di rito. Il Pm di turno avvisato dell’avvenuto arresto, disponeva la misura degli arresti domiciliari presso la stessa comunità in attesa della fissazione dell’udienza di convalida che si è tenuta nel pomeriggio del giorno 29 maggio. L’arresto è stato convalidato ed il giudice ha fissato il dibattimento per oggi pomeriggio 31 maggio, disponendo nel frattempo l’obbligo di dimora per l’imputata.