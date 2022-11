Lupi avvistati vicino alla ciclabile di Monticelli, ascolani preoccupati

ASCOLI – C’è preoccupazione, ad Ascoli, per l’avvistamento di alcuni lupi a ridosso della pista ciclabile che collega il quartiere di Monticelli con la zona di Campolungo. Nei giorni scorsi, infatti, alcuni greggi di pecore sono stati assaliti e sbranati proprio dal branco, nei terreni che circondano il tracciato ciclopedonale. Una pista, quella di Monticelli, che ogni giorno è frequentata da decine e decine di persone che amano camminare o farsi semplicemente una corsetta.

La decisione

Alcuni utenti, spesso, hanno segnalato la presenza di cani di grossa taglia nella zona vicina al ‘Villaggio del Fanciullo’ e al poligono. Altri, invece, si sono lamentati perché alcuni padroni lasciano sciolti i propri amici a quattro zampe, senza tenerli regolarmente al guinzaglio. Ma non si era mai parlato di lupi. A quanto pare, però, nelle ore notturne i branchi si sarebbero avvicinati alla pista e questo sta parecchio spaventando la popolazione. Non è la prima volta, fra l’altro, che nel Piceno i lupi si avvicinano alle zone abitate, visto che pochi giorni fa c’erano stati avvistamenti anche lungo la vallata del Tronto. Per evitare l’avvicinamento dei lupi alla ciclabile, dunque, il sindaco di Ascoli Marco Fioravanti ha firmato un’ordinanza, proprio nelle ultime ore, attraverso la quale si vieta ai proprietari dei terreni confinanti con la pista di detenere o custodire ovini o altri animali da allevamento che possano attrarre gli stessi lupi o comunque animali aggressivi.