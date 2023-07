Lido Tre Archi, pregiudicato in fuga col quad fra i bagnanti: denunciato

FERMO – Nei giorni scorsi i Carabinieri, nell’ambito delle loro attività per garantire la sicurezza stradale, hanno svolto una serie di interventi che hanno portato alla denuncia di diversi soggetti per reati legati alla guida in stato di alterazione psicofisica e altre violazioni del codice della strada. Nel corso di un controllo effettuato dai Carabinieri della Radiomobile di Fermo, un residente di Montegiorgio è stato denunciato in stato di libertà per guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti e alcoliche. L’uomo è stato fermato dopo un incidente stradale notturno e, successivamente ai test effettuati, è risultato positivo all’assunzione di cannabinoidi e sostanze alcoliche.

Altresì, i Carabinieri di Porto San Giorgio hanno denunciato due persone in stato di libertà per resistenza a pubblico ufficiale e guida senza patente. Durante servizi di controllo mirati presso la località di Lido Tre Archi, sono stati fermati due pregiudicati stranieri, uno classe ’97 e uno classe ‘83, anch’egli pregiudicato. Il primo è stato intercettato a bordo di un quad senza casco, ha ignorato l’alt imposto dai militari e, nel tentativo di eludere il controllo, ha invertito la marcia fuggendo lungo la pista ciclabile e la battigia del litorale, mettendo a rischio la sicurezza dei bagnanti. Il secondo soggetto è stato bloccato e perquisito, trovato in possesso di hashish e marijuana, e segnalato per uso personale. Durante il servizio, i Carabinieri hanno anche intercettato un’Alfa Romeo con a bordo quattro cittadini extracomunitari, che hanno abbandonato il veicolo e si sono dati alla fuga a piedi. Il veicolo, privo di copertura assicurativa, è stato sequestrato ai fini della confisca.

In un altro caso di guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti, un ventiduenne di Cupra Marittima è stato denunciato dai Carabinieri della Radiomobile di Fermo. Il giovane è stato coinvolto in un incidente stradale autonomo con lesioni ed è risultato positivo all’assunzione di cannabinoidi. Inoltre, i Carabinieri della locale Stazione di Falerone hanno fermato e denunciato in stato di libertà un uomo classe ‘74 di Sarnano per guida con patente sospesa e false dichiarazioni in atti destinati all’autorità giudiziaria. L’uomo, già pregiudicato è stato sorpreso alla guida nonostante la sospensione della patente dopo aver provocato il danneggiamento parziale di un manufatto votivo, allontanandosi senza comunicare il danno provocato.

Infine, i Carabinieri della Radiomobile di Fermo sono intervenuti durante la notte nella località Valleoscura, dove hanno identificato un giovane ventenne di Fermo coinvolto in un incidente stradale. Dopo i test effettuati, è emerso che il conducente era positivo all’assunzione di alcol e cannabinoidi.

L’attività svolta dai Carabinieri testimonia l’impegno costante nel contrasto alla guida in stato di alterazione psicofisica, una condotta che mette a rischio la sicurezza stradale e la vita stessa degli utenti della strada. La guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti e alcoliche rappresenta una grave violazione del codice della strada e può causare incidenti mortali. I Carabinieri sottolineano l’importanza di adottare comportamenti responsabili alla guida, rispettando le norme del codice stradale e astenendosi dall’assunzione di sostanze che possono compromettere la capacità di guida. Inoltre, si invitano i cittadini a segnalare tempestivamente eventuali comportamenti sospetti o violazioni delle norme stradali, al fine di contribuire a garantire una circolazione sicura sulle nostre strade. La sicurezza stradale è un impegno prioritario per i Carabinieri, che continueranno a intensificare i controlli e ad adottare azioni preventive per contrastare fenomeni come la guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti e alcoliche. Si invitano i cittadini a rimanere vigili e a collaborare attivamente con le forze dell’ordine, segnalando ogni situazione di pericolo o violazione del codice della strada. Solo attraverso un impegno condiviso possiamo garantire la sicurezza e la tranquillità sulle strade.