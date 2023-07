Lido Tre Archi, dopo aver visto i carabinieri lanciano dal finestrino la cocaina: denunciati 2 giovani

FERMO – Attraverso operazioni mirate, nei giorni scorsi, i carabinieri sono stati impegnati a contrastare il fenomeno del consumo di droghe, diverse operazioni sono state infatti svolte con successo dai militari delle Stazioni di Fermo, Porto Sant’Elpidio, Porto San Giorgio e Amandola che hanno portato all’individuazione e alla segnalazione alla locale Prefettura di giovani dediti al consumo di stupefacenti.

A Porto Sant’Elpidio, i carabinieri della locale Stazione hanno segnalato due giovani assuntori di stupefacenti, i quali, a seguito di una perquisizione personale e veicolare, sono stati trovati in possesso di alcuni involucri di cocaina detenuti per uso personale. A Montefortino, i militari di Amandola hanno segnalato all’autorità prefettizia un giovane studente quale assuntore di stupefacenti. Durante un controllo, il giovane è stato trovato in possesso di pochi grammi di hashish destinati all’uso personale.

A Porto San Giorgio, i militari della Stazione hanno sorpreso un giovane ventenne, già noto per altri precedenti, intento a preparare uno spinello con dell’hashish. Analogo episodio per una giovane ragazza classe 1995 sorpresa a consumare cocaina. La droga è stata sequestrata e i giovani segnalati alle competenti autorità. Sempre a Porto San Giorgio, i militari hanno denunciato due giovani, un ventiduenne di Monte San Giusto e un ventisettenne, entrambi pregiudicati, per detenzione ai fini di spaccio in concorso. I due sono stati controllati in località Lido Tre Archi, dove, prima del controllo, hanno cercato invano di disfarsi delle sostanze in loro possesso, lanciandole dal finestrino dell’auto. I carabinieri hanno assistito alla scena, bloccato i due soggetti e sequestrato gli involucri di cocaina, per un peso complessivo di circa 6 grammi.

Inoltre i carabinieri di Porto San Giorgio hanno segnalato un ventenne di Rapagnano, trovato in possesso di un contenitore con alcuni grammi di hashish detenuti per uso personale, durante un controllo sul lungomare del paese. In particolare i militari hanno intensificato la loro attività di contrasto al consumo di stupefacenti, segnalando all’autorità amministrativa altri sei giovani del posto, fermati sempre in località Lido Tre Archi, trovati in possesso di eroina e cocaina in esigua quantità, destinate all’uso personale.

«È importante sottolineare la pericolosità della diffusione di stupefacenti tra i giovani e le gravi conseguenze che essa comporta. I carabinieri, consapevoli di queste implicazioni, si dedicano con impegno e determinazione alla lotta contro il consumo e lo spaccio di droghe, al fine di preservare la salute e la sicurezza di tutti i cittadini. Il contrasto alle droghe è una priorità per i carabinieri del Comando Provinciale di Fermo, poiché la diffusione di sostanze stupefacenti rappresenta un grave problema sociale, che danneggia le fasce più vulnerabili della popolazione e contribuisce all’incremento di fenomeni criminali», spiegano i carabinieri di Fermo.