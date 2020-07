“La mia prima volta. In campo con la Juventus”: in uscita il libro dello jesino Paolo Paoloni

Una raccolta di emozioni in bianconero. Edito dalla NFC Edizioni, il volume è scaturito da un’idea di un tifoso doc della Vecchia Signora, Paolo Paoloni, jesino doc e da oltre trenta anni presidente dello storico Juve Club Jesi.

Il libro, che si intitola La mia prima volta. In campo con la Juventus, è stato partorito nel periodo buio della prima fase della quarantena causa coronavirus da Paoloni e racconta la prima volta, ossia la prima esperienza in campo dei più grandi protagonisti che hanno vestito la maglia bianconera e la prima volta allo stadio per la Vecchia Signora di oltre 300 tifosi ed appassionati. Dal volume emerge una serie infinita di testimonianze inedite, aneddoti e ricordi di decenni di storia bianconera, che ha infiammato la passione di tantissimi sportivi italiani e non solo.

Ad arricchire il volume, la prefazione del campione del mondo Marco Tardelli e del giornalista Guido Vaciago, autorevole penna di Tuttosport.

L’autore del volume Paolo Paoloni con Alessandro Del Piero

Nel corso del lockdown, infatti, sono stati raccolti, molti via chat, i racconti dei più grandi giocatori bianconeri come Josè Altafini, Massimo Bonini, Massimo Briaschi, Sergio Brio, Franco Causio, Giuseppe Furino, Giuseppe Galderisi, Claudio Gentile, Paolo Montero, Francesco Morini, Claudio Prandelli, Michelangelo Rampulla, Salvatore Schillaci, Stefano Tacconi, Moreno Torricelli e tanti altri. Oltre a loro, come detto, sono stati ripercorsi anche i ricordi di oltre 300 tifosi juventini, alcuni dei quali appartenenti anche a vip del mondo dello sport e dello spettacolo, come il commissario tecnico della Nazionale Roberto Mancini e la campionessa Giovanna Trillini, Gigi Mastrangelo, Neri Marcorè, Max Pisu e l’immancabile storico fotografo della Juventus Salvatore Giglio.

A breve seguirà poi un calendario ufficiale delle presentazioni, la prima delle quali è prevista per il 20 luglio a Porto Sant’Elpidio e a seguire in altre città delle Marche. Da definire, a breve, anche una presentazione ufficiale al Paradise di Monsano.

Il ricavato della vendita verrà devoluto all’Associazione Onlus AICU (Associazione Italiana Carlo Urbani).

Il prezzo del volume è di 16,90 euro. Per chi volesse informazioni su come richiederlo, è disponibile il seguente contatto telefonico: 393/6097932