Judo, il 20enne Edoardo Clementi terzo alla Coppa Italia

Il risultato è stato raggiunto nel gruppo degli esperti con atleti navigati e con molta esperienza tutti più grandi di lui di 7/10 anni. Ora per l'atleta jesino c'è la Coppa Europa

ROMA- Terzo alla Coppa Italia A1 di Judo. Questo il prestigioso risultato raggiunto domenica 12 giugno scorso a Roma dall’atleta Edoardo Clementi della JUDO SAMURAI JESI.

Risultato raggiunto da Edoardo, appena 20 anni, nel gruppo degli esperti con atleti navigati e con molta esperienza tutti più grandi di lui di 7/10 anni. Un terzo posto meritasissimo che conferma l’ottimo grado agonistico di Edoardo, un risultato che segue il titolo italiano Under 21 di maggio scorso.

Un atleta di punta della Judo Samurai, società jesina di Judo che ha festeggiato 2 mesi fa i 40 anni di attività a Jesi e che si conferma tra le prime società italiane nella disciplina, un risultato figlio della qualità dei Tecnici jesini e del gruppo degli altri atleti che consentono sempre un ottimo allenamento agonistico per tutti.

Ora il prossimo appuntamento per Edoardo Clementi è la Coppa Europa, in programma a metà luglio a PECS in Ungheria.