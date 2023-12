Ancona, incidente in via Trento: due donne in ospedale per accertamenti. Disagi alla viabilità

ANCONA – Due donne sono state trasportate al pronto soccorso dell’ospedale regionale di Torrette dopo essere rimaste coinvolte in un incidente stradale avvenuto in centro ad Ancona, intorno alle 9 di questa mattina (21 dicembre) in via Trento all’incrocio con via De Bosis.

La polizia locale sta eseguendo i rilievi per stabilire le cause dello scontro fra le due auto. Forse alla base dell’incidente potrebbe esserci una mancata precedenza. Sul posto sono intervenuti i soccorritori della Croce Gialla di Ancona e i vigili del fuoco per la messa in sicurezza dell’area dove è avvenuto l’impatto laterale fra i due veicoli. Le donne sono state portate in ospedale in codice giallo per accertamenti. Disagi alla viabilità.