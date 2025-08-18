Scontro tra due auto a Ripe San Ginesio: tre feriti in codice rosso a Torrette

RIPE SAN GINESIO – Scontro tra due automobili a Ripe San Ginesio, tre i feriti. L’incidente stradale è avvenuto questa mattina, poco prima delle 8, lungo la Statale 78, quando per cause ancora in corso di accertamento le due auto sono entrate in collisione ed uscire poi dalla carreggiata.

Prontamente si è attivata la macchina dei soccorsi. Il bilancio del violento impatto è di tre feriti, tra cui i due conducenti e una donna. Gli operatori del 118, una volta stabilizzate le persone a bordo delle due auto, hanno richiesto l’intervento di due eliambulanze, che hanno caricato e trasferito i due uomini feriti all’ospedale regionale di Torrette, in Ancona, in codice rosso per i traumi riportati. Anche la donna è stata portata da un’ambulanza in Ancona. Sul luogo del sinistro anche i Vigili del Fuoco, che hanno estratto un uomo dalle lamiere del suo veicolo e i Carabinieri che hanno effettuato tutti i rilievi del caso per ricostruire l’esatta dinamica che ha portato allo scontro.