Grave incidente stradale lungo la Regina all'altezza di Potenza Picena, muore un centauro
Macerata
Cronaca Macerata

Grave incidente stradale lungo la Regina all’altezza di Potenza Picena, muore un centauro

Grave incidente stradale lungo la SS571 cd. Regina. Nonostante i tentativi di rianimazione, il motociclista non si è più ripreso

Di Lisa Grelloni -

POTENZA PICENA – Grave incidente stradale lungo la SS571 cd. Regina tra Potenza Picena e Porto Recanati, muore un centauro. Si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi (venerdì 22 agosto), quando per cause ancora in corso di accertamento un’auto ed una motocicletta si sono violentemente scontrate

Prontamente si è attivata la macchina dei soccorsi, gli operatori del 118 della Croce Gialla di Recanati e quelli della Croce Verde di Civitanova Marche, ad avere la peggio nell’impatto è stato il motociclista, ogni tentativo di rianimazione da parte dei sanitari è risultato vano, troppo gravi le condizioni dell’uomo per il quale è stato constatato il decesso. L’eliambulanza è giunta sul luogo del sinistro, ma poco dopo è ripartita vuota in direzione Torrette. È invece sotto shock il conducente dell’automobile per quanto avvenuto. La Polizia Locale ha effettuato tutti i rilievi necessari per capire come è avvenuto l’incidente, sono intervenuti inoltre i Vigili del Fuoco.

Ti potrebbero interessare