Grave incidente a Civitanova Marche lungo l’Adriatica: centauro portato a Torrette

CIVITANOVA MARCHE – Grave incidente a Civitanova Marche lungo la statale Adriatica, centauro in condizioni critiche. Il forte impatto è avvenuto poco dopo la mezzanotte, quando un’auto ed una moto si sono scontrate. Il 44enne motociclista è colui che ha avuto la peggio nel sinistro, essendo stato sbalzato dal mezzo a due ruote. Prontamente si è attivata la macchina dei soccorsi, la Croce Rossa una volta giunta sul luogo dell’incidente ha stabilizzato l’uomo e ha richiesto l’intervento dell’eliambulanza per il trasferimento del ferito all’ospedale regionale di Torrette in Ancona. Sul posto anche la Polizia che ha effettuato tutti i rilievi del caso per ricostruire l’esatta dinamica che ha portato al sinistro. La strada è rimasta chiusa al traffico per circa tre ore.