Gradara si veste d’amore a San Valentino

GRADARA – San Valentino a Gradara è fascino, dolcezza e passione…Dal 14 al 16 febbraio, il Borgo si trasformerà infatti in luogo romantico, le luci diverranno più calde, i contorni del castello più rarefatti, il cielo sembrerà più vicino, almeno agli occhi degli innamorati che solcheranno le vie del Borgo.

L’Amore è l’armonioso motivo che anima tutte le iniziative messe in campo dalla Pro Loco, a partire dai grandi classici come ad esempio passeggiare mano nella mano per le pittoresche vie del Borgo o scambiarsi languidi sguardi sotto un cielo trapunto di stelle…A cui noi aggiungiamo tour animati in borgo, narrazioni tra storia e leggenda, percorsi dell’amore, aperitivi al crepuscolo e molto, molto altro.

Ecco gli eventi dal 14 al 16 febbraio:

– Sulle Orme di Paolo e Francesca: (Mattino 10,30 – 11,30 – Pomeriggio 14;30 – 16,00), percorsi nelle vie del Borgo a tema passionale e visite guidate alla Rocca per scoprire la bellezza della storia;

– Romantic Experience: (Mattino 11:00 – Pomeriggio 15:00 -16:00 -17:00 -18:00), un percorso che prenderà le mosse dal nostro piccolo Borgo antico ed i suoi pittoreschi vicoli, proseguirà con la visita guidata alla Rocca e si concluderà con la suggestiva Passeggiata degli innamorati e, al tramonto, con un aperitivo in uno dei nostri ristori. Un percorso emozionale ed esclusivo perfetto per voi che desiderate trasformare questo San Valentino in una esperienza irripetibile;

– Amori Segreti (17:00 – 19:00 – 21:00), un tour animato per le vie del centro storico con protagonista l’amore disperato, alla luce tremula delle candele il racconto dell’amore proibito tra Paolo e Francesca. Un’esperienza serale straordinaria che con il buio assume i toni di un racconto ancor più inteso e passionale. Se amate le storie d’amore eterne, le promesse sussurrate all’orecchio della persona amata e la melodia che accompagna un’anima innamorata, allora non potete perdervelo!

Infine domenica 16 febbraio, agli eventi menzionati sopra si aggiungerà Il Cantamore: (Mattino 10,30 – 11,30 – Pomeriggio 14;30 – 16,00), un appassionato attore, in vena di narrazioni d’amore vi accompagnerà in un viaggio tra narrazioni leggendarie e citazioni d’amore. Il Tema del corteggiamento, dell’innamoramento, della lusinga e della passionalità saranno i temi di punta della narrazione, sempre in bilico tra storia e leggenda, passando immancabilmente per l’amore dei due disperati amanti cantati da Dante Alighieri nel Canto V della Divina Commedia.

Passeggiando si troverà L’anagrafe degli Innamorati, si narra che ogni innamorato sincero di cuore, attraverso questo registro, possa eternare il proprio amore; Il Selfie dell’Amore, per fissare in uno scatto un istante d’amore in una scenografica storica, reale, reale di rara bellezza ed infine il Pozzo dei Desideri, attraverso cui rivolgersi alle stelle, volgendo lo sguardo in alto, oltre i merletti delle mura di Gradara per esprimere un desiderio per due! Ritirerete poi in Pro Loco la cartolina di San Valentino, scrivete il vostro desiderio e affidatelo al Pozzo dei Desideri, affinché lo esaudisca! La novità di questa edizione di Gradara d’Amare è lo spettacolo denominato Amori Segreti: Quando i castelli nascondono gli amanti, nato dalla collaborazione con Il Castello di Gropparello di Piacenza. Se infatti protagonista storico del Castello di Gradara è stato l’amore galeotto tra Paolo e Francesca, nello splendido Castello di Gropparello è stato protagonista l’amore tra Rosania Fulgosio e Lancillotto Anguissola.

Gradara è per San Valentino la scenografia perfetta per vivere tutte le sfaccettature dell’amore che come un magico caleidoscopio investe di luce e colore la vita di ciascuno.

Info e prenotazioni Pro Loco Gradara tel 0541964115-3401436396 mail info@gradara.org – www.gradara.org