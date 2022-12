Gabicce, sotto l’effetto di cocaina caccia la madre di casa e aggredisce i carabinieri: arrestato

GABICCE – Sotto l’effetto di cocaina, caccia la madre di casa.

A Gabicce mare la signora ha chiesto l’intervento dei carabinieri perchè era stata aggredita dal figlio di 24 anni. Tanto da essere costretta a rifugiarsi in macchina. Sul posto è arrivata la pattuglia dei militari della stazione di Montecchio che hanno trovato la donna in auto infreddolita e impaurita.

Una volta entrati il giovane ha cercato di lanciare un involucro dalla finestra dove c’era droga, almeno 90 grammi di marjuana, visto che è stata recuperata in strada. Il giovane ha reagito violentemente contro i carabinieri cercando di farli uscire dalla casa. Uno di loro ha sbattuto contro dei mobili.

Il giovane è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale ma è stato denunciato anche per il possesso di droga ai fini di spaccio. Il giovane, in evidente stato di agitazione, è stato ricoverato. Qui i medici hanno constatato l’assunzione di cocaina.