Furto in gioielleria a San Benedetto: arrestata 50enne, è caccia al complice

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Si erano finti clienti, interessati all’acquisto di un regalo, invece erano una coppia di ladri. I fatti risalgono alla fine di gennaio, quando una donna ed un uomo sono entrati in una gioielleria di San Benedetto del Tronto e, tramite raggiri, sono riusciti ad impossessarsi di diversi monili in oro per un valore di circa 5.000 euro.

Le indagini

Sin da subito, i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale compagnia sono riusciti a raccogliere degli importanti elementi nel corso del sopralluogo. In particolare, alcune testimonianze e le immagini del sistema di videosorveglianza hanno permesso ai militari di acquisire elementi utili per la identificazione degli autori del fatto. Al termine delle indagini dirette dalla Procura della Repubblica di Ascoli Piceno, qualche giorno fa, gli stessi militari del Nucleo Operativo e Radiomobile, in collaborazione con quelli della compagnia di Agropoli, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip del tribunale di Ascoli Piceno su richiesta della Procura, a carico di una 50enne del luogo, già conosciuta alle forze dell’ordine, sulla quale convergono gravi indizi di colpevolezza. La donna arrestata potrà, in sede di interrogatorio, fornire gli elementi a sua difesa, mentre le indagini proseguono per identificare il complice.