Tentano furti in casa a Porto Sant’Elpidio: arrestato un fermano, denunciati due albanesi

Il 60enne deve scontare otto mesi per un fatto risalente al 2018. Intercettata invece a Porto San Giorgio la coppia che aveva provato a entrare in una abitazione rompendo una finestra: le tracce ematiche hanno contribuito alla identificazione

FERMO – Nei giorni scorsi, i militari della Stazione dei Carabinieri di Fermo hanno arrestato un fermano classe 1963, già sottoposto a misura di detenzione domiciliare, in esecuzione di un’ordinanza di carcerazione emessa dalla Procura della Repubblica – Ufficio Esecuzioni Penali di Fermo. L’uomo deve scontare una pena residua di 8 mesi di reclusione per il reato di tentato furto in abitazione, commesso a Porto Sant’Elpidio nel 2018. Dopo le formalità del rito, è stato trasferito presso la casa circondariale di Fermo, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria mandante.

Inoltre, i militari della Stazione di Fermo hanno deferito alla competente Autorità Giudiziaria altri due individui, un albanese del 1998 e un albanese del 2002, entrambi domiciliati a Porto San Giorgio, per i reati di tentato furto in abitazione aggravato in concorso e possesso ingiustificato di chiavi alterate e grimaldelli. I predetti sono stati intercettati e controllati durante un servizio finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati predatori lungo il Lungomare Gramsci a Porto San Giorgio. Erano a bordo di un’auto Fiat 500, subito dopo aver tentato un furto presso l’abitazione di un residente di Porto Sant’Elpidio. All’arrivo dei militari, erano fuggiti a seguito dell’intervento tempestivo della vittima, che li aveva sorpresi mentre cercavano di introdursi nell’abitazione rompendo una finestra. Durante la perquisizione personale e veicolare, sono stati trovati in possesso di un grosso giravite, presumibilmente utilizzato per effrazione. L’identità dei deferiti è stata confermata dal riconoscimento della parte offesa, nonché dalle tracce ematiche rinvenute vicino alla finestra infranta e dalle ferite alla mano riscontrate sui deferiti. Il giravite è stato sequestrato e consegnato all’ufficio corpi di reato del locale tribunale.

L’Autorità Giudiziaria è stata informata dalle Stazioni di Fermo e Porto San Giorgio. L’Arma dei Carabinieri invita la popolazione a collaborare attivamente e a segnalare tempestivamente qualsiasi situazione di pericolo o attività sospetta.