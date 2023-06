In fuga sulla Toyota rubata, va contro un muro a Lido Tre Archi: rintracciato e denunciato

LIDO TRE ARCHI – Nei giorni scorsi, nell’ambito delle attività di contrasto alla criminalità, i militari del Radiomobile della Compagnia dei Carabinieri di Fermo hanno concluso un’operazione che ha consentito il recupero di un auto rubata. Durante una pattuglia notturna nella località Lido Tre Archi, è stata intercettata un’auto Toyota oggetto di furto, segnalata da un residente presso la Stazione dei Carabinieri di Macerata. Alla guida del veicolo è stato riconosciuto un giovane pregiudicato del 1993 che, alla vista dei militari, ha tentato una fuga precipitosa. Tuttavia, poco dopo, ha perso il controllo del veicolo impattando contro un muro di recinzione di una abitazione in Via Galli, nella stessa località.

Il giovane si è allontanato a piedi, ma è stato successivamente rintracciato e denunciato dai militari della Stazione di Porto Sant’Elpidio. L’auto, con ingenti danni nella parte anteriore, è stata sequestrata e affidata in custodia giudiziale a una ditta autorizzata. Il giovane denunciato non ha riportato lesioni. Il fatto è stato tempestivamente segnalato all’Autorità Giudiziaria competente per ulteriori provvedimenti.