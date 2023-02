Fossombrone, è grave l’82enne rimasto coinvolto in un incidente con un carro gru

FOSSOMBRONE – Sono gravi le condizioni dell’anziano rimasto vittima di un violento incidente nel pomeriggio dell’8 febbraio. È successo sulla Flaminia all’altezza di San Martino del Piano di Fossombrone.



L’82enne viaggiava a bordo di una minicar quando, per cause in fase di accertamento, sarebbe rimasto coinvolto in un tamponamento da parte di un carro gru; nell’impatto, il veicolo su cui viaggiava il pensionato è finito anche contro un’auto in sosta. Sul posto è stato chiesto l’immediato intervento del 118 e dei Vigili del Fuoco.



Il ferito è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Torrette di Ancona dove si trova tutt’ora ricoverato in prognosi riservata; nell’impatto avrebbe riportato numerose contusioni da schiacciamento e fratture. Illeso il conducente del camion. Sul luogo, per i rilievi del caso, gli agenti della polizia locale: spetterà loro chiarire le eventuali responsabilità.