Filottrano: baby vandali danneggiano la Palestra, il sindaco li denuncia

FILOTTRANO – Sono stati sorpresi nella notte tra giovedì e venerdì all’interno del cantiere della Palestra comunale Palagalizia: sei ragazzi, incappucciati, presumibilmente minorenni, che hanno vandalizzato la struttura attualmente in fase di ristrutturazione. Un danno per l’intera collettività ma anche un segno di disprezzo che il sindaco Luca Paolorossi non accetta, anzi. Visto che i responsabili del grave atto vandalico sono stati colti sul fatto da un responsabile del cantiere, che sarebbe riuscito pure a fotografarli, il primo cittadino ha sporto querela per danneggiamento aggravato in concorso. L’indagine è condotta dai carabinieri della Stazione di Filottrano. Non solo la denuncia per i responsabili ma anche un richiamo alle famiglie.

«Mi dispiace, ma la denuncia è stato un atto dovuto perché entrare dentro una proprietà privata e per giunta mettere a soqquadro alcuni ambienti non è più giustificabile – fa sapere il sindaco – su 50 ragazzi, ce ne sono cinque massimo 10 che non hanno capito ancora come si sta al mondo».

«Spaccare, rompere, sporcare non è più possibile – conclude rivolgendosi ai genitori dei ragazzi, rei di minimizzare certi atteggiamenti dei figli – o mi date una mano a tenere Filottrano come Dio comanda oppure adopero tutto quel poco che abbiamo per far rispettare le regole della giusta convivenza».