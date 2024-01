Lite tra conviventi nel Fermano: lei morsi sul braccio, lui mano ferita da un coltello da cucina

FERMO – I carabinieri di Sant’Elpidio a Mare hanno svolto un’importante intervento denunciando una giovane di 20 ann alla competente Autorità giudiziaria per il reato di lesioni personali aggravate. Grazie ad una segnalazione giunta al numero di emergenza 112, i militari sono intervenuti insieme al personale della Sezione Radiomobile per sedare una lite tra conviventi. Durante gli accertamenti, è emerso che la ragazza, a seguito di una violenta discussione originata da motivi di gelosia, ha ferito il suo compagno 23enne alla mano destra, utilizzando un coltello. La lesione è stata successivamente valutata guaribile in sette giorni dal personale sanitario dell’Ospedale di Fermo, dove il giovane è stato trasportato tramite ambulanza. Anche la donna ha richiesto cure ospedaliere ed è stata riscontrata essere affetta da lesioni da morsi su un avambraccio. Il coltello da cucina utilizzato durante l’aggressione è stato sequestrato per ulteriori indagini.

L’importanza dell’azione dei Carabinieri in questi casi risiede nella tempestività dell’intervento, il loro operato ha infatti permesso di sedare la lite ed evitare ulteriori conseguenze. È fondamentale che in situazioni di violenza domestica o di qualsiasi tipo di aggressione all’interno di una relazione, le vittime si rivolgano alle forze dell’ordine per denunciare l’accaduto. Solo così si potrà garantire la tutela delle vittime, contribuendo a creare una società più sicura e rispettosa dei diritti di tutti.