Fermo, rubano un furgone carico di attrezzi: denunciate tre persone

Il furgone, poi restituito al proprietario, conteneva attrezzi da lavoro come trapani, parabole, alimentatori d'antenna, centraline

FERMO – I carabinieri grazie ad accurate e tempestive indagini svolte anche con l’acquisizione di filmati di sistemi videosorveglianza pubblica, denunciavano per furto aggravato tre giovani, di origine tunisina, tutti di circa 20 anni, già noti per altri precedenti alle forze dell’ordine. I tre infatti sono stati identificati come gli autori del furto di un furgone di proprietà di un imprenditore, carico di attrezzi da lavoro di valore (tra cui misuratori di campo, trapani, parabole, alimentatori d’antenna, centraline e utensili vari).

Il furgone è stato rinvenuto e restituito al proprietario unitamente al materiale. Il controllo del territorio e la prevenzione e repressione di questa tipologia di reati restano prioritari per il Comando dei carabinieri di Fermo «che dedica tutte le risorse possibili ed il massimo impegno al fine di ristabilire la legalità e assicurare alla giustizia i colpevoli».