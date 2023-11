Fermo, controlli antidroga: una denuncia e 9 segnalazioni

FERMO – Trovati con cocaina, hashish, marijuana ed eroina, per nove persone è scattata la segnalazione. Denunciato un albanese sorpreso a spacciare. È il bilancio dell’attività antidroga eseguita dai carabinieri della Compagnia di Fermo nei giorni scorsi. In particolare i militari della Stazione di Porto San Giorgio e di Porto Sant’Elpidio hanno condotto diverse perquisizioni segnalando numerosi consumatori alle autorità competenti. Nell’ambito di questi servizi concentrati principalmente sul quartiere di Lido Tre Archi di Fermo e su alcune zone di Porto Sant’Elpidio, i carabinieri di Porto San Giorgio hanno segnalato alla competente autorità amministrativa un 36enne e un 34enne già noti alle forze dell’ordine e un marocchino senza fissa dimora di 42 anni trovati in possesso di cocaina e un 26enne di San Severino Marche trovato in possesso di marijuana.

È stato invece denunciato alla Procura di Fermo per spaccio un albanese di 31 anni per aver ceduto droga a due giovani che sono stati trovati in possesso di cocaina ed eroina. Gli acquirenti sono invece stati segnalati all’autorità amministrativa. Sempre a Lido Tre Archi i carabinieri di Porto San Giorgio, durante un controllo hanno segnalato una 37enne marocchina trovata in possesso di cocaina. Alla stessa è stata applicata (in materia di tutela della sicurezza e del decoro urbano) una sanzione amministrativa di 100 euro e un relativo ordine di allontanamento immediato dalla zona in cui è stato effettuato il controllo.

A Porto Sant’Elpidio, i militari della locale Stazione, hanno invece segnalato alla competente autorità amministrativa un 26enne tunisino, già noto alle forze dell’ordine e senza fissa dimora, trovato in possesso di hashish. In un altro controllo sempre a Lido Tre Archi è stato fermato e segnalato un 23enne trovato in possesso di cocaina. Anche il giovane è stato sanzionato amministrativamente (100 euro) ed è stato disposto il relativo ordine di allontanamento immediato dalla località in questione.