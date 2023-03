FERMIGNANO – Non è in pericolo di vita il centauro 23enne di Piandimeleto rimasto vittima di una rovinosa caduta mentre era in sella alla sua moto da cross. Dopo ore con il fiato sospeso i sanitari hanno scongiurato conseguenze nefaste nonostante le gravi fratture multiple riportate nella caduta. L’incidente è avvenuto durante il salto di un dosso della pista del crossodromo “La Ginestra”, a Fermignano.



L’incidente è avvenuto nell’ultimo weekend. Subito dopo l’incidente si è temuto il peggio: sul posto è stato chiesto l’intervento del 118 che, a sua volta, ha chiesto l’intervento dell’eliambulanza. Tramite il verricello è stato calato un medico che ha provveduto a stabilizzare il giovane.



Poi, tramite una speciale barella, il 23enne è stato issato sul mezzo e trasferito in codice rosso all’ospedale regionale di Torrette, le sue condizioni apparse inizialmente critiche sono via via migliorate fino alle rassicurazioni della mattinata odierna.