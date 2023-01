La droga sequestrata, destinata a rifornire il mercato locale in vista di Capodanno, avrebbe avuto un valore di cica 25mila euro

FANO – Nuovo duro colpo inferto dai militari della compagnia di Fano al mercato locale degli stupefacenti. Nella serata del 30 dicembre i carabinieri di Fano, in un tratto compreso tra Fano e Marotta, hanno intercettato una Ford C Max proveniente dal napoletano: a bordo erano presenti un 68enne ed un 42enne, entrambi domiciliati nella Campania.



All’interno della vettura è stata rinvenuta una confezione contenete 315 grammi di cocaina. Il fermo è frutto di capillari indagini: le forze dell’ordine sarebbero state a conoscenza dell’arrivo imminente di un’ingente partita di droga.

Per entrambi sono scattate le manette; dai controlli è emerso che i due avevano già una vasta collezione di precedenti correlata proprio al mondo dello spaccio. La droga sequestrata, destinata a rifornire il mercato locale in vista di Capodanno, avrebbe avuto un valore di circa 25mila euro. Nella mattinata del 2 gennaio si è svolta l’udienza di convalida: il 42enne si sarebbe assunto la responsabilità del trasporto scagionando così il 68enne che è tornato in libertà.