Fano, Tir in fiamme sulla A14: sul posto tre autobotti – FOTO

FANO – Tir in fiamme sulla A14. L’incendio si è sviluppato su di un mezzo pesante fermo in una piazzola di sosta sul tratto autostradale all’altezza di Fano, in direzione sud, provocando una alta e densa nube di fumo. E’ successo intorno alle 10.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la Polizia stradale per domare le fiamme e garantire la sicurezza sulla sede stradale messa a rischio dalla scarsa visibilità, proprio a causa del fumo diffuso in tutta l’area. Sul luogo le squadre di Pesaro e Fano che, con tre autobotti, hanno provveduto a spegnere le fiamme con liquido schiumogeno e a mettere in sicurezza l’area dell’intervento

La circolazione è stata interrotta verso sud, intanto, per consentire lo spegnimento delle fiamme e evitare pericoli ai mezzi in transito. Inevitabili i disagi alla circolazione e le code che si stanno già formando.



Lunghe code sull’A14 tra Pesaro e Fano si sono formate a seguito dell’incendio sull’autocarro. Dopo due ore di chiusura completa del tratto specifico si è tornati a circolare sulla terza corsia. E’ in corso, con mezzo movimento terra, lo smassamento del materiale trasportato per ultimare lo spegnimento. Non si segnalano persone coinvolte.