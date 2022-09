Fano, muore stroncato da un malore mentre è in trattoria

FANO – Dramma nel centro di Fano dove un uomo ha perso la vita nella giornata del 29 settembre mentre si trovava in un noto ristorante del centro in compagnia dei suoi familiari.



È successo intorno alle 13:00. L’uomo, un 80enne residente nel Comune, era a tavola in una trattoria sita in Via Giovanni da Serravalle, quando sarebbe stato colto da un malore che non gli ha lasciato scampo.



A dare l’allarme sono stati gli altri commensali che si trovavano con lui: i suoi familiari ed alcuni amici. Inutile la corsa contro il tempo del 118 a cui non è rimasto che constatare il decesso. Sul luogo anche gli agenti di polizia. Sotto choc i presenti che hanno assistito alla tragedia.