FANO – Stava rincasando quando si è trovata davanti un uomo intento a masturbarsi. È successo nell’ultimo weekend nel quartiere di Sant’Orso di Fano. Spaventata, la giovane, dopo essersi allontanata, ha segnalato il fatto alle Forze dell’Ordine. Ben presto gli uomini della Commissariato di P.S. di Fano sono riusciti a rintracciare l’uomo a cui è stato contestato l’illecito amministrativo di atti osceni in luogo pubblico, che prevede il pagamento di una sanzione sino a 10mila euro.



Nel corso dell’ultimo fine settimana la polizia di Fano ha svolto diversi servizi di controllo straordinario sul territorio finalizzati, in particolare, a vigilare sugli eccessi della movida. Durante le verifiche nei pressi di alcuni dei più frequentati esercizi pubblici e nelle principali strade, è stato identificato uno straniero dell’est Europa, trovato in zona Bellocchi in evidente stato di alterazione alcolica.

Allo stesso è stata contestata la corrispondente violazione amministrativa, che prevede il pagamento di una sanzione di 102 euro. La medesima infrazione è stata contestata anche a un fanese, facente parte di un gruppo di giovani riunitosi, di notte, nei pressi del Ponte Storto di via Roma, trovato in stato di ubriachezza.