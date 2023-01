Fano, in manette un 36enne: era stato sorpreso con 2 kg di marijuana

FANO – Anche durante le festività natalizie sono proseguiti i controlli da parte dei militari della Compagnia Carabinieri di Fano finalizzati al contrasto di reati predatori, allo spaccio di sostanze stupefacenti e alle condotte di guida pericolose.



Durante i controlli, i Carabinieri hanno arrestato due italiani di 36 e 25 anni, in esecuzione di due diversi ordini di carcerazione pendenti a loro carico, per i quali sono stati tradotti entrambi presso il carcere di Villafastiggi.

Il 36enne, originario del foggiano, già agli arresti domiciliari per essere stato sorpreso con 2 kg di marijuana nel 2018, ha più volte violato le prescrizioni legate alla misura, tanto da condurre l’Autorità Giudiziaria a revocargli il beneficio e ripristinare la misura del carcere.



Per il 25enne, invece, originario di Pesaro, si sono aperte le porte del carcere dovendo scontare 1 anno e 6 mesi per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento, commessi nel 2017. I militari, inoltre, soprattutto nei giorni di festa, hanno pattugliato, a piedi e con autovetture, il centro storico di Fano e, in particolare, i luoghi di maggior aggregazione, quali il Pincio e la Rocca Malatestiana, già teatro di episodi di illegalità: durante i controlli, tre giovani infra-diciottenni sono stati segnalati alla Prefettura di Pesaro per uso personale di stupefacenti, essendo stati trovati con singole dosi di hashish.