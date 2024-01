Fano, intossicata in un incendio a casa: portata al Pronto Soccorso

Ad evitare il peggio sono stati proprio i riflessi della pensionata 83enne che si è quasi subito messa in salvo da sola uscendo dallo stabile

FANO – Attimi di grande spavento per un’anziana di 83 anni rimasta coinvolta in un rogo divampato nella palazzina dove risiede sita lungo la strada comunale di Ponte Alto a Metaurilia di Fano.



L’incendio è scoppiato alcune sere fa: ad evitare il peggio sono stati proprio i riflessi della pensionata che, intuendo il pericolo, si è quasi subito messa in salvo da sola uscendo dallo stabile. Nonostante questo, la donna avrebbe respirato i fumi e le esalazioni che l’avrebbero lievemente intossicata.



Sul posto sono giunti gli uomini del 118 e i Vigili del Fuoco che hanno provveduto a domare le fiamme e a trasportare l’anziana al Pronto Soccorso. Ad innescare il rogo forse un corto circuito.