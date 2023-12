FANO – Investita mentre attraversa la strada. Protagonista della vicenda una donna di mezza età di origini moldave. È successo nel tardo pomeriggio di ieri, 20 dicembre, sulla statale adriatica nord, di fronte al distributore Tamoil.



A falciare la donna una Opel Meriva condotta da una 46enne di Pesaro. Sul posto è stato chiesto l’immediato intervento del 118 che ha provveduto al trasporto in codice rosso all’ospedale regionale di Torrette di Ancona. Questa mattina dalle scarne indiscrezioni trapelate, sembrerebbe che la donna non sia in pericolo di vita. Sul luogo anche le autorità locale per fare chiarezza sull’esatta dinamica dell’incidente.



Non si è trattato dell’unico incidente che ha animato la giornata di ieri: nella mattinata di ieri un autocarro Iveco con tanto di braccio gru è rimasto incastrato sotto il cavalcavia ferroviario presente in viale Carducci, nella zona del Lido. Alla guida del mezzo un 55enne di Fossombrone che non avrebbe notato il cartello che vieta il transito ai mezzi con altezza superiore ai 3 metri e mezzo. Sul posto il personale di RFI e la polizia ferroviaria per la messa in sicurezza del cavalcavia, oltre che la polizia locale per i rilievi del caso. Necessario anche l’intervento degli uomini di una ditta privata per liberare il mezzo.