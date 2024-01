Fano, crolla l’intonaco alla scuola primaria “Gentile”: evacuate 4 aule

FANO – Nessun ferito ma tanta paura alla scuola primaria “Gentile” al porto dove, nella mattinata del 16 gennaio, si è verificato il distacco di una porzione di intonaco fonoassorbente dal soffitto di un’aula del primo piano. Spavento per il cedimento da parte dei bambini presenti in aula ma nessuna conseguenza: i pezzi di intonaco sono caduti sui banchi.



Gli alunni sono stati trasferiti in un’altra aula: sul posto anche i tecnici del Comune e della dirigenza scolastica per le verifiche del caso. A carattere preventivo è stata interdetto temporaneamente il transito del corridoio ed in quattro aule del primo piano del plesso per procedere a valutazioni. A causare il cedimento potrebbe essere stata l’umidità; la struttura nel mese di agosto era stata oggetto di interventi di messa in sicurezza.