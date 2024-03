Fanese arrestata per tentata estorsione e rapina: aveva sottratto un borsello ad un 93enne

FANO – Fanese 28enne nei guai: è finita in manette con l’accusa di tentata estorsione e rapina impropria. I fatti risalgono a qualche giorno fa e si sono svolti a Viserba di Rimini in via Marconi. Ad essere aggredito un 93enne che, in compagnia della figlia, stava prelevando denaro al bancomat.

I due avevano accostato l’auto ed erano scesi lasciando lo sportello aperto per fare il prelievo quando la 28enne originaria di Fano, ma residente a Misano, si sarebbe infilata in auto ed avrebbe preso le chiavi dal cruscotto per poi richiedere 50 euro per restituirle; al rifiuto del 93enne ne è scaturita una colluttazione durante la quale la giovane ha inferto un morso alla mano ed ha preso il borsello al pensionato che conteneva l’apparecchio acustico dileguandosi a piedi.



La sua fuga è stata breve: poco distante è stata intercettata dalla una pattuglia della Polizia che l’ha bloccata e portata in Questura. Al termine delle pratiche di rito la 28enne è stata trasferita nel carcere di Forlì. Dovrà rispondere di tentata estorsione e rapina impropria.