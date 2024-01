Falerone, aggressione per futili motivi in un bar: una persona denunciata

FERMO – Aggressione per futili motivi in un bar di Falerone. I carabinieri denunciano un uomo. Un altro pregiudicato denunciato a Porto Sant’Elpidio per inosservanza della misura del foglio di via obbligatorio.

Nei giorni scorsi, i carabinieri della locale stazione di Falerone hanno concluso i loro accertamenti in seguito alla presentazione di una querela, identificando un individuo responsabile di lesioni personali e deferendolo in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria. Il fatto si è verificato all’interno di un bar pubblico, dove il soggetto per futili motivi ha aggredito una persona residente a Falerone, causandogli lesioni che sono state valutate come guaribili entro circa 25 giorni dal personale medico dell’Ospedale Civile di Fermo.

Grazie alla tempestività e all’efficacia dell’azione dei militari, è stato possibile individuare e deferire il responsabile alle autorità competenti, assicurando giustizia per la vittima dell’aggressione. È fondamentale che gli esercenti di esercizi pubblici collaborino attivamente con le forze dell’ordine, segnalando tempestivamente comportamenti sospetti e individui molesti.

Nell’ambito dei controlli, a Porto Sant’elpidio i militari della locale Stazione dei carabinieri, una volta completati gli accertamenti, hanno provveduto a deferire in stato di libertà alla competente autorità Giudiziaria di Fermo un pluripregiudicato di Montegranaro, di 40 anni di età, per inosservanza della prescrizione della misura del cd foglio di via. Il soggetto, nonostante fosse destinatario di un foglio di via obbligatorio dal Comune di Porto Sant’Elpidio, emesso su disposizione del Questore di Fermo, nel novembre 2023, con una durata di quattro anni, è stato controllato più volte nel centro urbano di Porto Sant’Elpidio. Grazie alla tempestiva segnalazione dei Carabinieri di Porto Sant’Elpidio, l’Autorità giudiziaria è stata informata dell’infrazione commessa dal soggetto e ha preso in carico il caso per i necessari provvedimenti.