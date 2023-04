Fabriano: due denunce per guida in stato di ebbrezza, patenti ritirate e auto sequestrata

Polizia e carabinieri impegnati, nel lungo ponte della festa della Liberazione, in controlli sul territorio per garantire la massima sicurezza

FABRIANO – Lungo ponte della Liberazione e consuntivo delle attività di contrasto a ogni tipologia di reato a Fabriano da parte delle forze dell’ordine. Al termine, si contano due denunce per guida in stato di ebbrezza e 3 multe per violazione al codice della strada. Nel corso del lungo fine settimana, i carabinieri della Compagnia di Fabriano hanno effettuato un controllo straordinario del territorio nelle ore serali e notturne, con più pattuglie, contro reati predatori, in divisa e in borghese, specializzandosi sempre più, anzi quasi esclusivamente, nella prevenzione dell’abuso di alcol alla guida.

Due le denunce. Una 20enne di Jesi è stata fermata alle 2:30 di notte in via Dante e aveva un tasso alcolemico superiore a 0,8 grammi sul litro. Intorno alla stessa ora, sempre lungo la direttrice di via Dante, un fabrianese 40enne è stato sottoposto ad etilometro che ha dato un valore superiore a 1. Per entrambi patente ritirata, denuncia per guida in stato di ebbrezza, auto affidata al proprietario.

Polizia

Per quel che riguarda gli agenti del commissariato di Pubblica sicurezza di Fabriano sono continuati i servizi straordinari del controllo del territorio nell’ambito delle attività di prevenzione e repressione di fenomeni criminali. Il servizio ha visto impegnati poliziotti in attività di controllo di persone e autoveicoli in transito lungo le principali vie di accesso al Comune di Fabriano nonché nel controllo di persone, mezzi ed attività commerciali presenti lungo le vie del centro cittadino. Il servizio ha garantito una soddisfacente ed efficace attività di controllo del territorio con l’individuazione di soggetti con precedenti di polizia. A conclusione del servizio sono state identificate 50 persone, controllati 6 veicoli, a seguito dei quali sono state elevate 3 contravvenzioni per violazione del Codice della Strada: è stata ritirata una patente di guida ed un veicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo. Inoltre, si è provveduto ad effettuare dei controlli, circa gli avventori, presso due pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.