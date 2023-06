Dal Fermano a Tolentino per compiere furti in un supermercato: coppia denunciata

TOLENTINO – Dal Fermano in trasferta a Tolentino per rubare alcolici e generi alimentari, coppia denunciata: dovrà presentarsi giornalmente dai carabinieri. Sequestrate le auto che avevano in uso. È solo una delle attività che hanno visto impegnati nell’ultimo fine settimana i carabinieri della Compagnia di Tolentino guidata dal maggiore Giulia Maggi. Nei giorni scorsi infatti, i militari hanno eseguito l’ordinanza a carico della coppia e hanno deferito all’autorità giudiziaria quattro persone.

In particolare i carabinieri della Stazione di Tolentino hanno eseguito l’ordinanza con cui il gip di Macerata ha disposto la misura personale cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria a carico di un uomo e una donna ritenuti responsabili di furto ai danni di un esercizio commerciale del posto. I due, che dimorano nella costa del Fermano, in più occasioni erano andati a Tolentino nei mesi scorsi e avevano sottratto generi alimentari e bottiglie di vino e liquore da un supermercato, nascondendo la refurtiva in uno zaino per eludere la vigilanza. Il gip, su richiesta della Procura, ha emesso l’ordinanza applicativa della misura e ha disposto il sequestro preventivo delle auto in uso agli indagati che dovranno presentarsi giornalmente alla Stazione carabinieri di Civitanova.

I carabinieri della Stazione di San Severino, invece, all’esito di mirati accertamenti, hanno denunciato un 46enne di Civitanova. Già sottoposto alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di dimora emessa dal Tribunale di Ancona lo scorso marzo, nei giorni scorsi aveva occupato abusivamente l’abitazione di un conoscente, mentre questo era fuori casa poiché affidato in prova presso una comunità terapeutica. I carabinieri lo hanno denunciato all’autorità giudiziaria per il reato di invasione di terreni o edifici.

I militari del Nor della Compagnia hanno denunciato per guida sotto l’effetto di stupefacenti un 18enne rimasto coinvolto in un incidente stradale a San Severino: sottoposto alle cure del caso per lesioni lievissime riportate nel sinistro, il ragazzo era risultato positivo ai cannabinoidi.

Infine, nel fine settimana i militari del Nor sono intervenuti all’Abbadia di Fiastra, dove un uomo, ultrasessantenne residente in zona, aveva minacciato, brandendo un coltello da cucina di 22 centimetri e senza un apparente motivo, una persona che stava effettuando lavori di pulizia e manutenzione. L’immediato intervento dei militari ha consentito di rintracciare l’uomo che nel frattempo si era allontanato a piedi (restando però sempre all’interno del parco) e di denunciarlo per minaccia aggravata e porto di armi e strumenti atti ad offendere.