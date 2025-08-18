Porto Recanati, truffa del finto maresciallo: denunciato 19enne

PORTO RECANATI – I militari della Stazione Carabinieri di Porto Recanati, a seguito di attività investigativa, hanno denunciato all’Autorità Giudiziaria un cittadino italiano di 19 anni, residente nella provincia di Salerno, per il reato di truffa aggravata ai danni di una signora.

Le indagini sono state avviate nello scorso mese di luglio, allorquando, una 72enne del luogo ha sporto querela presso la Stazione Carabinieri. La vittima ha dichiarato di aver ricevuto una telefonata da parte di un uomo, che si è qualificato come “Maresciallo dei Carabinieri” che, una volta carpita la sua fiducia, adoperando la manipolazione emotiva nella quale la donna era ormai caduta, con la scusa di disconoscere e interrompere un’operazione bancaria relativa al suo conto corrente, l’ha convinta a effettuare un bonifico dell’importo di euro 19.800 su altro conto corrente del quale le forniva l’IBAN.

La malcapitata, quindi, credendo a quanto affermato dal malfattore, ha effettuato il bonifico come indicatole. A questo punto, la 72enne, resasi conto di essere stata truffata, si è immediatamente recata dai Carabinieri per sporgere denuncia, che ha permesso ai militari operanti di avviare le indagini telematiche e bancarie e, quindi, giungere all’identificazione del truffatore, risultato intestatario del conto corrente sul quale la vittima ha effettuato il bonifico.

I risultati ottenuti dall’intera attività investigativa, hanno permesso di identificare il giovane, che è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per truffa aggravata.